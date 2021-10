Bénin: Félicien Avlessi prend officiellement les rênes de l’Université d’Abomey-Calavi

Ce vendredi 15 octobre 2021, le nouveau recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) et son équipe ont officiellement pris service. La cérémonie de passation de service entre la nouvelle équipe et celle sortante est intervenue 48 heures après la nomination des recteurs, vice-recteurs et chefs d’entités en Conseil des ministres.

Le Professeur Maxime da Cruz fait son entrée dans le cercle des anciens recteurs de la plus grande université du Bénin. Remplacé par Félicien Avlessi, il a cédé son fauteuil ce vendredi. Le nouveau patron des lieux n’est pas un novice, il a été d’ailleurs membre de l’équipe rectorale sortante. C’est pourquoi Maxime da Cruz est rassuré que son œuvre sera poursuivie. « Avec notre soutien, l’équipe qui est à la tête de l’université fera certainement encore mieux pour le bonheur des étudiants, enseignants et personnel administratif. Je suis convaincu que la légende doit continuer et il n’y a pas de raison que la légende s’arrête », a-t-il dit.

Il a invité la nouvelle équipe à travailler en cohésion, en amour pour de meilleurs résultats. Maxime da Cruz rappelle à son successeur le credo qui a guidé leurs actions au cours du mandat passé. « Agissons ensemble pour aller plus loin », a-t-il rappelé. A son tour, Félicien Avlessi a promis continuer l’œuvre entamée tout en analysant des points forts et faibles de la précédente équipe afin de mieux faire.

La nouvelle corde au bout de l’ancienne…

Le nouveau recteur de l’UAC ne travaillera pas seul dans les quatre murs de son bureau. Il annonce une gestion participative, ensemble avec tous les acteurs impliqués, notamment les vice-recteurs et les chefs d’entités.

« C’est au bout de l’ancienne corde qu’on tisse la nouvelle ». Cet adage aura également tout son sens au cours du mandat qui commence à la tête de l’UAC. « Il s’agira pour mon équipe de s’appuyer sur les points forts de l’ancienne équipe, tout en analysant les points faibles pour les dépasser. Il s’agira donc de concevoir une approche pour permettre de sauvegarder les acquis tout en les consolidant afin d’aller plus de l’avant », a déclaré le nouveau recteur Félicien Avlessi.

Composition de la nouvelle équipe rectorale

Recteur : Monsieur Félicien Avlessi

Vice-Recteur chargé des Affaires académiques : Monsieur Patrick D. Y. Houessou

Vice-Recteur chargé de la Recherche : Monsieur Aliou Saidou

Vice-Recteur chargé de la Coopération : Madame Carine M. N. Kelome

Ce qu’il faut savoir sur le Professeur Félicien Avlessi

Le Professeur Félicien Avlessi a déroulé son parcours scolaire dans la ville d’Abomey. Dans cette ville historique du Bénin, il a eu son Certificat d’Etudes Primaires Élémentaires (CEPE), le Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) et le Baccalauréat Série D. Ses parchemins en poche, Félicien Avlessi effectue sa mission d’enseignement patriotique et militaire de 1982 à 1983, avant de mettre le cap sur la Russie (ex-Union Soviétique), à l’Université Pédagogique d’Etat de Saint-Pétersbourg où il obtint un Master of Science in Chemistry et le Doctorat (Ph.D) en Chimie, en 1995.

Après son Doctorat, il revient au bercail et intègre l’Université nationale en tant que Professeur-Assistant, en donnant des enseignements de Chimie générale, chimie organique, chimie de l’eau et chimie des substances naturelles. Félicien Avlessi a également offert ses services au Laboratoire d’Etude et de Recherche en Chimie Appliquée (LERCA), en participant aux activités de l’Unité de Recherche sur les Extraits Végétaux et Arômes naturels (UREV). Pour service rendu à la nation, Félicien Avlessi a été distingué Chevalier de l’Ordre National du Bénin.

A l’Université d’Abomey-Calavi, le Professeur Félicien Avlessi n’est pas un simple enseignant. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Les récentes fonctions assurées par le nouveau recteur sont entre autres Vice-Recteur chargé de la Recherche Universitaire de l’Université d’Abomey-Calavi, Vice-Recteur chargé de la Coopération Interuniversitaire, des Partenariats et de l’Insertion Professionnelle / par Intérim, Directeur-Adjoint de l’Ecole Doctorale « SCIENCES EXACTES ET APPLIQUEES », Directeur de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (Université d’Abomey-Calavi), chef du Service des Etudes du Troisième Cycle et de la Recherche à l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi. Le nouveau recteur de l’UAC a une cinquantaine de publications à son actif