Bénin – Etablissements privés: le DDEMP met en garde certains promoteurs contre des dérives

Le respect des normes dans le sous secteur de l’enseignement maternel et primaire est de plus en plus foulé aux pieds dans le département de l’Atlantique. C’est la remarque partagée ce jeudi 28 Octobre 2021 par le directeur départemental des enseignements maternel et primaire (DDEMP) de l’Atlantique, Comlan Médard Zangronio. C’était à la faveur d’une séance de rappel à l’ordre des acteurs du secteur.

Assisté des chefs des régions pédagogiques de l’Atlantique, le directeur départemental des enseignements maternel et primaire (DDEMP) de l’Atlantique, Comlan Médard Zangronio a échangé ce jeudi dans la salle de conférence de l’École normale d’instituteurs (ENI) d’Allada avec le patronat, les promoteurs et syndicats des établissements privés d’enseignements de base de son département de compétence.

La séance d’échanges a permis au DDEMP de rappeler les promoteurs d’établissement à l’ordre sur les nomes à respecter dans le fonctionnement du sous secteur de l’enseignement maternel et primaire. Sans langue de bois, le DDEMP a mis le doigt sur certaines pratiques qui tranchent avec les normes en vigueur dans le sous secteur.

Le directeur départemental des enseignements maternel et primaire (DDEMP) de l’Atlantique a notamment évoqué le non-respect des textes de lois qui régissent la création, l’attribution et le fonctionnement des écoles maternelle et primaire privés du Bénin.

Il a également mentionné la pratique des journées continues qui a présentement cours dans plusieurs établissements privés de même que l’ouverture des annexes des écoles de façon anarchique, le non-respect des emplois du temps officiels, l’ouverture des écoles sans autorisation du gouvernement, la non-participation de certaines écoles aux séances d’unité pédagogique et le problème de qualification du personnel enseignant.

Les promoteurs d’établissement privé sont ensuite invités par le DDEMP Atlantique à fournir comme l’exigent les textes, les statistiques et les rapport de rentrée et de fin d’année scolaire. Cette séance d’échanges qui tient lieu de séance de sensibilisation, rassure Comlan Médard Zangronio, est la dernière qui précède la phase répressive à venir.