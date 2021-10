Bénin – Eloi Dogo brûlé vif: « De vraies questions doivent être posées à la police », Expérience Tèbè

Le Mouvement Populaire de Libération (MPL) est préoccupé par la mort de l’étudiant Eloi Dogo, confondu à un braqueur, selon ses proches, et brûlé vif. Après une visite effectuée au domicile des parents du jeune homme, le président du MPL, Expérience Tebe, est revenu sur le sujet lors d’un point de presse tenu ce vendredi à Cotonou.

Le MPL se pose des questions sur la mort d’Eloi Dogo, victime de vindicte populaire drame survenu au quartier Gbira dans la ville de Parakou. Les préoccupations du parti visent notamment la police républicaine, dont l’inaction au moment des faits intrigue Expérience Tèbè. « Nous ne comprenons pas qu’il y a un commissariat d’arrondissement, qui a des policiers en service, et qu’on séquestre quelqu’un, le scénario dure 2 heures de temps et qu’on ne puisse pas (agir) », a déploré le président du MPL.

Il faut qu’on pose de vraies questions aux responsables en charge de la sécurité dans l’arrondissement. Je pense que le commissaire en charge de ce commissariat doit pouvoir nous informer sur les raisons pour lesquelles, on laisse quelqu’un dans les mains des populations pendant plus de 2 heures de temps et permettre à ces dernières de l’assassiner par la suite au regard de ce qu’on a vu.

Expérience Tèbè