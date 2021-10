Bénin – EBOMAF: les confidences de Mahamoudou Bonkoungou sur ses relations avec Patrice Talon

Le patron du Groupe EBOMAF était face à la presse ce samedi 02 octobre 2021. A cette sortie médiatique, Mahamoudou Bonkoungou a évoqué l’état de ses relations avec le président béninois Patrice Talon.

Les relations entre Mahamoudou Bonkoungou et Patrice Talon se déroulent sans anicroche. Le président directeur général du Groyupe EBOMAF en a donné l’assurance ce samedi. « Mes relations avec le président Patrice Talon sont au beau fixe », a-t-il déclaré.

Selon Mahamoudou Bonkoungou, son entreprise n’est pas une organisation politique et ne saurait donc se mêler des querelles politiques en soutenant un opposant. « EBOMAF n’a aucun intérêt à soutenir un opposant qu’il soit béninois, burkinabè, guinéen, etc. Nous sommes une société à but lucratif et nous travaillons avec ceux qui sont au pouvoir. Nous n’avons pas de raison d’utiliser notre argent pour déstabiliser un régime quel qu’il soit », a expliqué l’homme d’affaires burkinabè.

« Yayi Boni est parti. Nous sommes toujours au Bénin »

Le richissime homme d’affaires revient sur une rumeur qui avait abondamment circulé au Bénin, pendant que Boni Yayi était au pouvoir. Selon ses dires, certaines personnes faisaient croire que le Groupe EBOMAF appartiendrait à Boni Yayi, en ce moment président du Bénin. « Au Bénin, ils ont dit que le groupe appartient à Yayi Boni et que le jour où il ne sera plus au pouvoir ils allaient piller les bulldozers. Yayi Boni est parti. Nous sommes toujours au Bénin », a-t-il rappelé.

Il faut signaler que ces derniers mois, EBOMAF est fortement critiqué au Bénin. Des camions de l’entreprises ont été impliqués dans des accidents mortels, dans les zones où elle s’occupe des travaux routiers. La fréquence des cas accidents avait même suscité une descente du ministre des transports et des infrastructures au QG d’EBOMAF, afin de taper du point sur la table.