Bénin – Dossier Sunday Igboho: aucune demande d’extradition venant du Nigéria, selon Me Salami

Face à la presse le mardi 5 dernier, le porte-parole de l’activiste Sunday Igboho avait confié que le séparatiste est « très malade » en prison et doit être évacué pour des soins adéquats. Dans un entretien accordé au correspondant de RFI à Cotonou, ce lundi 11 octobre 2021, Me Ibrahim Salami a justifié cette demande d’évacuation sanitaire, qui n’a pas encore eu un retour positif. Il a également notifié que, le Nigéria n’a, jusqu’à présent, formulé aucune demande d’extradition du séparatiste.

Jusqu’à l’heure où nous mettons sous presse, le Nigéria n’a formulé aucune demande d’extradition de Sunday Igboho. C’est ce qu’il convient de retenir des explications de Me Ibrahim Salami, l’un des avocats du séparatiste. « Il n’y a aucune trace d’une demande d’extradition de la part du Nigeria dans le dossier judiciaire de l’activiste », a confié l’avocat béninois au correspondant de RFI.

L’homme de droit alerte sur l’état de santé de son client, détenu dans une prison béninoise depuis juillet 2021, pour des faits de « association de malfaiteurs se préparant à commettre des crimes au Bénin ». « Ça va de mal en pis, parce que lorsqu’il a échappé à la mort au Nigeria, il a sauté de l’étage et il s’est blessé au niveau de la cage thoracique et au niveau du bras. Et depuis lors, il n’a jamais été soigné », a déclaré Me Ibrahim Salami.

Il a expliqué que des demandes ont été effectuées pour qu’il soit soigné, mais la réponse est venue tard et n’est pas conforme à la gravité des faits. « Il a fait des demandes pour obtenir une autorisation d’être soigné, mais ça a pris du temps pour qu’on ait une réponse. Elle est venue aujourd’hui. Ce ne sont que des soins provisoires », a-t-il dit. « Il aurait souhaité aller en Allemagne, parce qu’il a une carte de résidence, une carte de sécurité sociale, une assurance. Il aimerait retourner en Allemagne se faire soigner en toute sécurité. Il ne demande que ça à la justice et au gouvernement béninois », a ajouté Me Ibrahim Salami.

Sunday Igboho arrêté, alors qu’il tentait de rallier l’Allemagne…

L’activiste nigérian a été interpellé le 19 juillet 2021 par les services de sécurité béninois, alors qu’il voulait se rendre en Allemagne via Cotonou. Accusé de vouloir déstabiliser son pays et de détention de stock d’armes, le séparatiste était activement recherché au Nigéria. Il s’était enfui vers le Bénin après une descente de la police à son domicile à Ibadan au Nigéria.