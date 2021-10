Bénin – Dossier « 2,5 tonnes de cocaïne pure »: un milliardaire soupçonné, recherché par la Police républicaine

Le dossier dit des 03 tonnes de cocaïne fait le chou gras de la presse, tant dans les médias classiques que sur les réseaux sociaux, depuis la fin du mois de septembre 2021. Pour les besoins de l’enquête, la Police républicaine est aux trousses d’un riche homme d’affaires, du nom de Nasser.

Le gouvernement de la République du Bénin travaille d’arrache-pied pour éradiquer du territoire, toute forme de traffic illicite. De la lutte contre les médicaments contrefaits à la chasse aux faussaires de carnets de vaccination anti-Covid, en passant par la guerre farouche qu’elles mènent contre le trafic de drogue, les autorités judiciaires ne ménagent aucun effort pour mettre tous les contrevenants hors d’état de nuire.

Dans le cadre de l’affaire « 2,5 tonnes de cocaïne pure », en effet, en attendant la présentation des prévenus devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), onze (11) personnes ont déjà été interpellées et gardées à vue. L’enquête suit son cours et avance avec progrès, selon des sources bien informées.

Concernant le même dossier, à en croire les mêmes sources, la Police républicaine est à la recherche d’une bonne dizaine d’individus, dont le milliardaire, dénommé Nasser, très connu du milieu des affaires, en République du Bénin. L’homme d’affaires, informent les sources, aurait pris la poudre d’escampette, en ayant eu vent de ce qu’il serait recherché par les autorités judiciaires béninoises dans cette affaire de trafic de cocaïne.

Il se susurre que Nasser aurait pris par voie terrestre. L’homme, selon certaines sources dignes de foi, se serait retranché au Nigéria ; d’autres parlent même du Togo. Au demeurant, dans l’étape actuelle des choses, un mandat d’arrêt pourrait être décerné contre l’homme d’affaires dans les heures qui viennent, assurent nos sources.

À l’heure où nous mettons sous presse, les informations qui nous sont parvenues font état de ce que le chauffeur de l’homme d’affaires Nasser, serait localisé, quelque part sur le sol béninois. La rédaction de Bénin Web Tv suit le dossier de très près et vous revient dans les prochaines heures, pour de plus amples informations.