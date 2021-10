Bénin: descente d’Alain Orounla à Joncquet, des prostituées arrêtées

Le Préfet du Département du Littoral, Alain Orounla a visité les travailleuses de s3xe de Joncquet et d’autres quartiers de Cotonou dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 octobre 2021. Loin d’une visite de courtoisie, le Préfet était allé mettre de l’ordre dans ces quartiers reconnus pour l’activité s3xuelle.

Une cinquantaine de travailleuses de s3xe dans les mailles de la police républicaine. Elles sont arrêtées et gardées à vue pour atteinte aux mœurs. Selon Frissons radio, le Préfet Alain Orounla a sillonné plusieurs quartiers de la ville économique où Les travailleuses de s3xe mènent leur activité.

C’est une véritable razzia opérée par l’autorité préfectorale et les éléments de la police républicaine. Dans le 5è arrondissement, au quartier Joncquet, 35 prostituées ont été arrêtées et une dizaine interpellées dans le 11è arrondissement et dans d’autres zones. Les personnes arrêtées sont gardées à vue et seront incessamment présentées au Procureur.