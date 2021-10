Bénin: plus de 10 kg de drogue saisis à Cotonou, plusieurs policiers arrêtés

Des agents de la police républicaine et des eaux, forêts et chasse en prison dans une affaire de trafic de drogue. Il s’agit d’une nouvelle affaire de drogue, on parle de plus de 10kg de stupéfiants saisis à Cotonou. Arrêtés et présentés au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), ils ont été mis sous mandat de dépôt le vendredi 15 octobre 2021.

Quatre policiers et deux agents des eaux, forêts et chasse sont accusés dans une affaire de trafic de drogue. Selon un communiqué du Procureur spécial de la Criet datant du 18 octobre, les agents de police et des eaux forêts et chasse, interpellés sont accusés de complicité dans ce dossier.

Selon le récit des faits, c’est le 13 octobre 2021 que les plaquettes de stupéfiants ont été saisies dans le 1er arrondissement de la ville de Cotonou. Le colis était caché dans une valise.

Le mardi 12 octobre 2021, un peu après quinze heures, le sieur TOURE Abdel Kader a été interpellé au quartier Tokplégbé dans le 1er arrondissement de Cotonou en compagnie de trois autres personnes par l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Drogue et Précurseurs (OCERTID). L’intéressé, arrivé à Cotonou une heure plus tôt par le vol RwandAir en provenance d’Afrique du Sud et porteur d’une valise la remettait au nommé MADUKA Okey lorsqu’il a été mis aux arrêts. La fouille de cette valise a permis d’y découvrir, cachés dans les différentes parois, sept emballages

d’une poudre blanchâtre d’un poids total de 10 kg 500 grammes. A l’analyse, cette substance s’est révélée être de l’héroïne. Communiqué du Procureur

Les suspects appréhendés ont confié qu’ils ont bénéficié de la complicité des agents de sécurité publique en service à l’aéroport de Cotonou. C’est ce qui a justifié l’interpellation de ces derniers. Tous les mis en cause dans le dossier sont déposés en prison, en attendant le procès prévu pour le mois de novembre prochain.