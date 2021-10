Bénin: des lots d’amoxicilline 500 mg retirés des officines pour non conformité

Le directeur de l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique (Abrp), Yossounon Chabi a décidé du retrait des officines de certains lots d’amoxicilline jugés non conformes. Il s’agit des lots numéro YXA01002, YXA01003 et YX01019 d’Amoxicilline 500mg du fabricant YELURI puis le lot 19BET063 du fabricant Maximed Lifesciences PVT LTD;

L’agence béninoise de régulation pharmaceutique à travers une alerte en date du 5 Octobre 2021, invite au retrait de certains lots d’amoxicilline 500 mg des rayons des officines. Cette décision de l’agence vient en réponse des résultats d’analyse de laboratoire effectué sur certains médicaments.

A lire aussi: Bénin ; Parlement: un nouveau point s’ajoute aux points à l’ordre du jour de la 3è session extraordinaire

En effet, l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique (Abrp), organe chargé de la surveillance du marché pharmaceutique au Bénin a effectué sur toute l’étendue du territoire, des prélèvement de médicaments dans certaines officines de pharmacie.

Des résultats issus de l’analyse de ces produits dans un laboratoire préqualifié par l’organisation mondiale de la santé (OMS), il ressort que certains lots d’amoxicilline 500 mg sont non conformes.

A cet effet, le directeur de l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique invite tous les établissements pharmaceutiques et toutes les structures sanitaires à retirer de leurs stocks les comprimés des lots concernés et à les retourner sans délai aux sociétés de grossisses répartiteurs pour les dispositions qui s’imposent.

Voir les lots concernés dans le tableau ci-après: