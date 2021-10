Bénin: depuis la prison , le « général » Faléti saisit les juges de la cour constitutionnelle

Les juges de la cour constitutionnelle examineront, Jeudi 21 Octobre 2021, un recours déposé sur leur bureau par le sieur Prudence Ayodélé Faléti connu sous le sobriquet du général Faléti. Dans son recours, le meneur des tensions de Savè et environ demande aux juges constitutionnels de reconnaître l’inconstitutionnalité de sa détention et d’exiger sa remise en liberté.

Les juges de la cour constitutionnelle vont se pencher ce jeudi 21 Octobre 2021 sur un recours déposé au secrétariat de la haute juridiction par le Général Faléti. A travers le recours enregistré sous le N°1360/276/REC-21 du 05 août 2021 et inscrit au rôle de la chambre des audiences plénières du jeudi 21 octobre 2021, le « Général » Faleti remet en cause sa détention provisoire.

A lire aussi: Bénin ; Affaire de drogue: le procureur Mario Mètonou donne des clarifications sur les 10Kg de cocaïne

Recherché par la police républicaine après les violences électorales de 2019 et les tensions dans certaines communes du Nord en 2020 suite à l’arrestation d’une personne présumée coupable d’actes de vandalisme, le « général » Faléti a été finalement arrêté dans un hôtel à Parakou en compagnie d’une dame. Au moment de son arrestation, l’unité de la police ayant conduit l’opération a saisi sur lui une importante somme d’argent, des amulettes et d’autres objets.

Présenté au procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), il sera déposé à la prison civile de Missérété. Une interpellation qu’il conteste à travers son recours. Les conseillers de la haute juridiction apprécieront demain jeudi et y donneront ou non une suite.

Poursuivi pour atteinte à la sûreté de l’Etat…

Interpellé le 23 Janvier 2020, le « général » Faléti sera poursuivi pour association de malfaiteur, atteinte à la sureté de l’Etat, rébellion, trafic d’armes en association avec une organisation terroriste. Des chefs d’accusation qu’il semble remettre en cause en demandant aux juges constitutionnels de reconnaître l’inconstitutionnalité de sa détention.

Aura-t-il gain de cause face aux sept conseillers? En tout cas leur décision sera certainement connue ce jeudi et situera le requérant sur sa démarche.