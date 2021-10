Bénin – Construction de l’échangeur de Vêdoko: les travaux lancés en Avril 2022

Pour faciliter la fluidité de la circulation dans la ville capitale et régler le bouchon observé souvent au niveau du carrefour Vêdoko, il est prévu la construction d’un échangeur. Les travaux de réalisation confiés à une entreprise japonaise vont démarrer courant le mois d’Avril 2022.

Le Bénin aura bientôt un nouvel échangeur au niveau du carrefour Vêdoko. Les travaux de construction de cet échangeur vont démarrer en Avril 2022. D’un coût de réalisation de 17 milliards 760 millions de francs CFA entièrement financé par le Japon, les travaux seront conjointement exécutés par des entreprises nippones et des entreprises béninoises.

Le premier acte de ce contrat de construction a eu lieu en Janvier 2021 à travers un échange de note entre le Bénin et la partie japonaise. En effet, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurelien AGBENONCI a procédé, le mardi 26 janvier 2021, à la signature de quatre documents avec l’Ambassadeur du Japon près le Bénin, M. Tsugawa TAKAHISA et le Représentant régional de la JICA, M. Kojiro FUJINO en présence du ministre des Infrastructures et des Transports Hervé HEHOMEY.

Il s’agit de deux Échanges de Notes et deux Accords de don, relatifs au projet de construction de l’échangeur de Vêdoko dans la ville de Cotonou et au projet de renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable dans les départements du Couffo et du Plateau. L’échange de note marquait officiellement la mise à disposition au Bénin du financement pour le démarrage des travaux. Le financement est donc disponible et il faut les derniers réglages avant le lancement des travaux qui vont durer 25 mois.

La construction de cette infrastructure à ce carrefour stratégique de la ville de Cotonou permettra au plan national de diminuer le temps d’attente des usagers de la route, les cas d’accidents de la route compte tenu de la complexité de la circulation, de rendre la circulation plus fluide. Au plan sous-régional, elle va favoriser le développement du Corridor Abidjan-Lagos.