Bénin – CEP session de 2022: des conditions d’âge imposées aux candidats

Des critères d’âge font leur apparition dans l’organisation du certificat d’étude primaire session de 2022. Les candidats à ce premier examen du cursus scolaire seront dorénavant soumis à des conditions d’âge pour faire valider leur dossier.

Si, les candidats à l’examen du certificat d’étude primaire (CEP) dont les âges sont compris entre 10 et 14 ans n’auront aucune difficulté dans la constitution de leur dossier de candidature, il n’en serait pas de même pour les candidats âgés de moins de 10 ans qui seront tenus de faire une dispense d’âge de plus d’un an pour faire valider leur dossier.

Pour ce qui est de la catégorie des candidates, si elles ont un âge compris entre 10 et 15 ans, leur candidature à cet examen qui marque la fin du cursus primaire ne pose aucun problème puisque d’office autorisée. Mais les candidates qui ont moins de 9 ans seront invitées à faire une dispense d’âge de plus d’un an. Par contre, les candidates qui ont déjà atteint l’âge de 16 ans seront invitées à faire une dispense d’âge de moins d’un an.

Par ailleurs, l’âge limite pour une candidature normale pour les deux sexes est désormais fixé à 17 ans. Autrement dit, les apprenants âgés de plus de 17 ans ne pourront plus postuler en tant que candidat officiel à l’examen du certificat d’étude primaire.

Cas des candidats libres

Cependant, les candidats à l’examen du certificat d’étude primaire âgés de plus de 17 ans pourront se présenter à cet examen mais en qualité de candidat libre.