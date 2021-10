L’établissement Para-Universitaire Assana Formation en collaboration avec plusieurs autres partenaires dont Moov Africa a organisé une conférence ce samedi 30 octobre 2021 à l’endroit des porteurs de projets et les Chefs d’entreprise sur la recherche du financement d’un projet. L’événement s’est tenu dans la salle de conférence du complexe hôtelier le Privilège à Abomey-Calavi.

Dans le but de contribuer à la lutte contre le chômage et le sous emploi au Bénin, l’établissement Para-Universitaire Assana Formation avec le soutien de Moov Africa a outillé les jeunes sur comment rechercher le financement pour un projet à travers une haute conférence. Démarré à 09h dans le respect strict des gestes barrières, l’événement a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives dont notamment le représentant du Maire de la commune de Calavi, la représentante du ministre chargé du développement et de la coordination de l’action de l’Etat, des structures de microfinances, des banquiers, des partenaires de l’EPAF et des centaines de porteurs de projet.

Bénin : Assana Formation et Moov Africa forment les entrepreneurs sur la mobilisation du financement

Après avoir félicité les initiateurs pour la tenue de cette conférence, la représentante du ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action du gouvernement Eudoxie Bessan, dans son allocution a indiqué que l’événement du jour se trouve en phase avec les priorités du programme d’action du gouvernement, qui vise à faciliter la création d’entreprise, de richesse et d’emplois par le secteur privé. A l’en croire, la question de la lutte contre le chômage et le sous emploi passe par l’entrepreneuriat et c’est à juste titre que le gouvernement incite les jeunes à embrasser le domaine de l’entreprenariat.

Après la phase des allocutions des autorités administratives et des partenaires de l’Etablissement Para-Universitaire Assana Formation, le Président Directeur Général du Groupe Assana, Waliou AININ s’est entretenu avec les participants sur le thème de la conférence. A l’aide d’un exemple pratique projeté sur un écran sous le regard admiratif des participants, il a donné de façon détaillée les conditions à remplir en tant que porteur de projet afin de trouver un financement auprès des institutions de micro-finance.

Tour à tour, les banquiers et les agents des institutions de micro-finance dont notamment, la Banque Atlantique Bénin et le Fond national de la Micro-finance se sont succédés pour des séries de communications autour du thème retenu. Près de 300 porteurs de projets et jeunes chefs d’entreprises ont reçu des notions clées sur les différentes offres et les mécanismes de financements existants pouvant leur permettre de fiancer leur projet.

Moov Money, une solution complémentaire pour les porteurs de projet et les chefs d’entreprises

Dans la suite des communications, Moov money a proposé aux porteurs de projets et chefs d’entreprises deux solutions pouvant les aider à sécuriser les différents payements et assurer la traçabilité de toutes les opérations effectuées en tant que chef d’entreprise.

La Solution de payement marchand permet à partir d’un compte créé, de recevoir des différents payements qui sont effectués par les clients avec la possibilité de gagner des commissions et aussi de transférer des montants reçus directement sur les comptes bancaires.

Le responsable des opérations Moov Money, Madelon Chidikofan a également proposé aux entrepreneurs une deuxième solution intitulée payement de masse qui permet d’envoyer de l’argent simultanément sur le compte des employés, dans le cadre des missions sur le terrain, le payement des salaires, les commissions ou tout autre frais à partir d’une plateforme mise à disposition par Moov Africa Bénin.

Faut-il le rappeler, Moov Money est en partenariat avec huit banques et plus de 25 institutions de micro finance. Moov Money se veut être la solution qui permet aux entrepreneurs de faciliter la sécurisation des fonds à travers la minimisation des risques.