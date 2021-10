Bénin: annonce tous azimuts de concerts, le gouvernement met en garde

Face à la vague de concerts annoncés ces derniers jours, le ministère du tourisme, de la culture et des arts rappelle l’interdiction des activités culturelles et met en garde. Dans un communiqué datant du 15 octobre 2021, le Directeur des arts et du livre, Yaïwa Blaise Tchetchao, a invité les promoteurs de spectacle au respect strict de la mesure d’interdiction en raison de la Covid-19.

Des concerts de grands artistes sont annoncés ces derniers jours en grande pompe sur les réseaux sociaux. La plupart sont prévus pour se tenir dans le mois de décembre. Ces annonces de concerts sont faites dans un contexte d’interdiction de manifestations culturelles et festives, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. C’est d’ailleurs ce contexte que Yaïwa Blaise Tchetchao rappelle aux promoteurs de spectacles.

Il m’a été donné de constater que depuis quelque temps, certains organisateurs d’événements culturels s’obstinent à programmer des spectacles malgré le communiqué conjoint du gouvernement en date du 25 août 2021 suspendant l’organisation de toutes les manifestations culturelles et festives sur toute l’étendue du territoire national et entériné par le Conseil des ministres en sa séance du 1er septembre 2021. Yaïwa Blaise Tchetchao

Par ailleurs, les promoteurs de spectacles sont invités au respect de l’arrêté n°039/MCAAT/DC/SGM/CTJ/CTC/DPAC du 17 février 2014 portant réglementation de l’exercice de la fonction de promoteur de spectacles artistiques et culturels en République du Bénin. Ledit arrêté indique que l’organisation de toutes manifestations culturelles au Bénin est conditionnée à la détention de la carte de promoteur culturel et à l’obtention d’autorisation de production de spectacles. « Par conséquent, toute organisation de manifestations culturelles en violation des dispositions de suspension décidées par le gouvernement et des textes de la République, expose les auteurs à la rigueur de la loi », lit-on dans le communiqué.