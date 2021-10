Bénin: André Okounlola reçu en audience par Patrice Talon

Avant de s’envoler pour la Russie où il a été nommé comme ambassadeur plénipotentiaire du Bénin, l’ancien député du Bloc Républicain, André Okounlola a été reçu ce lundi au cabinet du président de la République.

Introduit par son ministre de tutelle, le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci, le nouvel ambassadeur du Bénin près la Russie, André Okounlola est allé recueillir les sages conseils du chef du gouvernement.

« J’ai sollicité cette audience auprès du Président de la République pour lui exprimer toute ma gratitude pour avoir placé sa confiance en ma personne pour cette noble fonction. En bon père de famille, le Chef de l’Etat m’a d’abord félicité pour ma nomination avant de me faire part de ses orientations et instructions pour une redynamisation de la coopération entre notre pays le Bénin et la Fédération de Russie« , a -t-il confié à la sortie de l’audience.

Rappelons que le nouvel ambassadeur plénipotentiaire du Bénin près la Russie a été nommé en Conseil des ministres ce mercredi 08 septembre 2021. Il a reçu de la part du chef de l’Etat, la mission de fouetter les relations entre le Bénin et la Russie où il déposera ses valises dans les tous prochains jours.