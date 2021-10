Bénin – Affaire Eloi Dogo: le chef quartier de Gbira et un Zem déposés en prison

Suite à l’enquête policière ouverte après la mort de l’étudiant Eloi Dogo, confondu à un voleur et brûlé vif à Parakou selon ses proches, deux personnes ont été arrêtées et déposées en prison. Il s’agit du Chef quartier Gbira et un conducteur de taxi-moto (Zem).

Les appels à la justice pour Eloi Dogo sont en passe de se concrétiser. Radio Fraternité Fm informe ce vendredi que deux personnes ont été déjà déposées en prison en attendant la suite de l’enquête. « Il s’agit du Chef quartier Gbira et d’un conducteur de taxi-moto. Ils ont été écoutés puis placés en détention », rapporte le média.

Selon les proches d’Eloi Dogo, l’étudiant de l’université de Parakou a été innocemment tué. Selon eux, Eloi Dogo n’est nullement un braqueur, il a été donc confondu à un présumé braqueur et brûlé vif par une foule surexcitée, qui ne lui a même pas laissé le temps de s’expliquer. La scène s’est déroulée au lendemain d’un braquage au cours duquel deux individus ont tenté d’arracher le véhicule d’un homme.

Eloi Dogo était étudiant en année de licence en sciences juridiques et politiques de l’université de Parakou. Originaire de Tchèti dans le Département des Collines, il habitait Waï – Waï au quartier Banikanni dans le deuxième arrondissement de Parakou. Le jeune homme était bien connu de ses camarades étudiants, qui sont inconsolables depuis sa mort tragique.