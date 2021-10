Bénin – Affaire de drogue: le procureur Mario Mètonou donne des clarifications sur les 10Kg de cocaïne

À la faveur d’un communiqué en date de ce lundi 18 octobre 2021, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), Elomn Mario Mètonou a décrit les circonstances de l’interpellation de 6 agents de police et des eaux et forêts en service à l’aéroport international de Cotonou.

Selon le procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l’interpellation des présumés dealers est intervenue suite à la découverte d’une importance quantité de cocaïne dans la valise d’un sud-africain, le mardi 12 octobre dernier.

» Le mardi 12 octobre 2021, un peu après quinze heures, le sieur TOURE Abdel Kader a été interpellé au quartier Tokplégbé dans le 1er arrondissement de Cotonou en compagnie de trois autres personnes par l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Drogue et Précurseurs (OCERTID). L’intéressé, arrivé à Cotonou une heure plus tôt par le vol RwandAir en provenance d’Afrique du Sud et porteur d’une valise la remettait au nommé MADUKA Okey lorsqu’il a été mis aux arrêts« , selon les explications du procureur.

La fouille de cette valise a permis d’y découvrir, cachés dans les différentes parois, sept emballages

d’une poudre blanchâtre d’un poids total de 10 kg 500 grammes. A l’analyse, cette substance s’est révélée être de l’héroïne. », a confié le Procureur Mario Mètonou.

Selon le communiqué du procureur de la CRIET, en dehors des six agents de police interpellés, dix autres personnes impliquées dans cette affaire ont été également arrêtées et déposées en prison en attendant la suite de l’enquête.