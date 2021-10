Bénin: à cause d’une femme, Alain et Moussa perdent la vie à Banikoara

Une scène de jalousie entre deux jeunes hommes tourne au drame dans la commune de Banikoara, à plus de 690 km de Cotonou. La dispute s’est soldée par une violente bagarre qui a conduit à la mort de l’un d’eux. Les faits se sont produits dans la soirée du samedi 23 octobre 2021 dans une buvette de la localité.

Les deux rivaux Alain et Moussa avaient l’habitude de se disputer. Ce samedi, ils se sont retrouvés à une fête dans une buvette. La jeune fille, objet de dispute, était dans les bras de Moussa lors de la réception. Selon les faits rapportés par une source locale, Moussa, ayant la jeune fille à ses côtés, s’est mis à provoquer son rival Alain.

Pour éviter de répondre à la provocation, Alain quitte les lieux. Mais il se fera rattraper plus tard, dans un autre bar par Moussa. La provocation a continué et une bagarre s’est vite éclatée entre les deux. Dans la foulée, Alain poignarde Moussa. Ce dernier a succombé sur place à sa blessure et conduit à sa dernière demeure ce dimanche.

Les parents de Moussa décidés à tuer Alain…

Après le drame, les parents de Moussa ont clairement montré leur intention de rendre le coup à Alain. Il a pu s’échapper et trouver refuge dans un lieu. Mais il a été très vite retrouvé et sauvagement battu. Gravement blessé, il a été conduit à l’hôpital de zone de Banikoara.

Malgré l’intervention de la police républicaine, les parents de Moussa ne comptent pas rebrousser chemin. Ils ont pris d’assaut les locaux de l’hôpital ou d’énormes dégâts matériels ont été enregistrés. Aux dernières nouvelles, Alain a été tué dans l’enceinte de l’hôpital par les parents de Moussa