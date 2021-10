Bénin – 2,5 tonnes de cocaïne: Wilfried Léandre Houngbédji donne des détails sur l’opération

Le Porte-parole du gouvernement s’est prononcé ce dimanche 03 octobre 2021 sur la saisie des 2,5 tonnes de cocaïne. Face au journaliste de Canal3 et de E-Télé, Wilfried Léandre Houngbédji a donné quelques détails sur cette grosse prise réalisée par les services de sécurité publiques.

On en sait désormais un peu plus sur la manière dont l’opération ayant conduit à la saisie des 2,5 tonnes de cocaïne, a été menée. Selon le Porte-parole du gouvernement, c’est un travail de longue haleine effectué par les forces de l’ordre béninois. Selon ses dires, les trafiquants ont été filés sur plusieurs jours par les services de sécurité, qui n’ont pas voulu agir précipitamment. Ils ont donc suivi pendant des jours, le mouvement des trafiquants qui convoyaient la cocaïne par le biais de pirogues, à compte-gouttes.

Ce sont les services béninois qui ont rondement mené la procédure, qui ont suivi, filé les gens pour aller mettre la main sur cette cargaison extraordinaire. Ils ont regardé des jours et des jours, et en filant, ils ont vu où est ce que les colis atterrissaient. A la fin, c’est 2,5 tonnes de cocaïne. C’est beaucoup d’argent. D’après les experts, ça fait plus de 1000 milliards de francs CFA. Il faut se féliciter de l’efficacité de nos services.

Wilfried Léandre Houngbédji