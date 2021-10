Bénin: 2 conseillers communaux UP déposent leur démission à Bruno Amoussou

Les failles de la réforme du système partisan continuent à se révéler au grand jour à travers les démissions devenues quasi quotidiennes au sein des différentes formations politiques. Le parti Union Progressiste du patriarche Bruno Amoussou n’échappe pas à cette réalité. Il vient encore de perdre des plumes à travers la démission de deux conseillers communaux à Savalou.

Bertin Nanoukon, chef d’arrondissement de Djalloukou et Joseph Sansan, conseiller communal de Djalloukou ne sont plus membres du parti Union Progressiste (UP). Les deux conseillers viennent de déposer leur démission au premier responsable de leur désormais ex parti politique.

A lire aussiBénin: pose de plaques signalétiques obligatoires sur les parcelles à Abomey-Calavi

C’est à travers une correspondance en date du mercredi 13 Octobre 2021 qu’ils ont par exploit d’huissier notifié au président Bruno Amoussou leur départ du parti. Dans leur correspondance, les deux démissionnaires n’ont pas motivé leur acte. Ils ont néanmoins donné un indicatif sur leur destination.

En effet, les conseillers communaux du parti union progressiste Bertin NANOUKON, CA de Djalloukou, et M. Joseph SANSAN, conseiller communal de Djalloukou tournent dos à Bruno Amoussou pour continuer l’aventure politique aux côtés du ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané. Leur démission du parti union progressiste réduit à 4 le nombre de conseillers de cette formation politique dans la Commune de Savalou.