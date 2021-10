Belgique: un jeune homme de 23 ans arrêté pour avoir violé une femme de 82 ans

A Anvers, ville portuaire belge situé à 42 km de Bruxelles, une femme de 82 ans a été violée, en pleine rue, alors qu’elle promenait son chien dans le quartier. L’auteur de l’agression est un jeune homme de 23 ans.

Qu’est-ce qui lui passa par la tête ou qu’est ce qui le poussa à un acte aussi sordide, violent et abject ? A Anvers, ville portuaire belge situé à 42 km de Bruxelles, une femme de 82 ans a été violée alors qu’elle promenait son chien dans la rue. selon les faits qui se sont passés, dans la matinée du 26 septembre, rapportés par le média belge 7sur7, « la victime a été attaquée par derrière et étranglée, perdant même connaissance. La femme a dû supporter les coups de pied et les coups de poing de l’homme et on parle aussi d’abus sexuels”, a déclaré Kristof Aerts du parquet d’Anvers.

L’octogénaire aura la chance d’être secourue par trois jeunes hommes qui passaient par là et ont interpellé le suspect, qui s’est immédiatement enfui. « La femme a été emmenée à l’hôpital avec des blessures mettant sa vie en danger« , nous rapporte le média. Après les faits, le parquet a fait appel au juge d’instruction. L’enquête approfondie menée par la police judiciaire fédérale a permis de faire une percée cette semaine”, a déclaré M. Aerts.

Le juge d’instruction d’Anvers a fait arrêter un homme de 23 ans pour tentative de meurtre et viol. « Le suspect comparaîtra devant le tribunal d’Anvers mardi », ajoute le média.