Attaque en Côte d’Ivoire: deux soldats tués dans l’ouest du pays, les assaillants évaporés

Deux éléments des force de défense et de sécurité (FDS) de Côte d’Ivoire, ont été tué mercredi dans une attaque armée sur l’axe Duékoué-Bangolo, à l’ouest du pays.

Selon les informations rapportées par le médias ivoirien Afrique Sur7, un gendarme et un agent des eaux et forêts ont été tués dans une attaque de perpétrée par des homme armés à moto contre leur position. En effet, les assaillants ont ouvert le feu sur le poste de contrôle mixte de Tiémesson, à 9 kms de Guéhiébli, sur l’axe Duékoué-Bangolo. L’agence de presse ivoirienne rapporte que quatre gendarmes et un élément des eaux et forêts étaient en poste lors de l’attaque de mercredi à l’aube.

A la suite de cette attaque meurtrière, la hiérarchie militaire ivoirienne a immédiatement envoyé des renforts sur les lieux et un ratissage des environs est en cours, selon les médias. On ne sait pas qui sont ces assaillants ni le mobile de cet acte. cependant, on sait que la Côte d’Ivoire a été plusieurs fois la cible de combattants djihadistes qui attaquent des postes avancés de l’armée et s’évaporent dans la nature.

Notons qu’il y a peu, le Préfet de Ouaninou lançait une alerte sur la présence dans sa juridiction, d’éléments djihadistes qui mènent des attaque contre les populations civiles. « Depuis le 30 août 2021, des individus armés ont perpétré un braquage sur l’axe Touba-Ouaninou dépouillant les passagers de trois cars (plus de 10 millions emportés) et ouvrant le feu sur le car, faisant deux blessés », avait indiqué l’autorité en août dernier soulignant une présence éventuelle de « combattants installés dans la forêt de Sakofé ».