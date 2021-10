Attaque au Burkina Faso: le bilan des soldats tués est lourd

Des combattants extrémistes ont mené une attaque lundi contre la caserne militaire de Yirgou dans la province de Sanmatenga au Burkina Faso et le bilan des soldats morts est passé à 14.

Une attaque a visé des militaires du Burkina Faso aux environs de 5 heures du matin dans la province de Sanmatenga. Selon un communiqué du ministre de la Défense Aimé Barthélemy Simpore, un grand nombre d’hommes lourdement armés a pris d’assaut la caserne de Yirgou et les militaires ont fait preuve d’une « grande combativité ». Le gouvernement a immédiatement lancé une offensive aérienne et terrestre, a-t-il déclaré. Le bilan a été revu de 7 morts à au moins 14 soldats tués et sept autres blessés.

Les habitants proches de l’attaque ont déclaré qu’ils étaient choqués, étant donné qu’il y avait eu une présence militaire accrue dans la région récemment. « Nous sommes totalement dévastés à cause de ce qui s’est passé », a déclaré par téléphone à l’Associated Press Abdoulaye Pafadnam, le maire de la ville voisine de Barsalogho.

« De nombreuses forces de défense et de sécurité ont été envoyées pour couvrir la zone, et c’était très encourageant de voir cela. Nous ne pensions pas qu’une telle attaque se produirait dans notre zone… Mais lorsque 12 soldats sont tués et que du matériel est emporté, cela crée une grande peur », a-t-il déclaré.