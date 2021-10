Assainissement pluvial de Cotonou: le contrat de marché signé ce jeudi entre le gouvernement et HNRB

Le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) sera bientôt une réalité. La signature du contrat de réalisation a eu lieu ce Jeudi 30 Septembre 2021 entre le représentant du ministre de l’économie et des finances, la Mission de contrôle, l’AGETUR, l’entreprise adjudicataire HNRB et le Coordonnateur du PAPC.

Les locaux de l’Agence du Cadre de vie pour le Développement du Territoire (ACVDT) a servi ce jeudi 30 Septembre 2021 de cadre à la signature du contrat de réalisation du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC). La cérémonie a été présidée par le ministre du cadre de vie et du développement durable.

D’un coût global de 264 milliards de francs CFA, le PAPC est composé de 46 Km de linéaire de collecteurs primaires, 90 Km de linéaire de collecteurs secondaires et caniveaux, 49 Km de linéaire de voiries connexes à aménager, 7 bassins de rétention à aménager pour une durée de mise en œuvre de 4 ans.

Le programme va impacter un million d’habitants et prendra en compte 70% de la superficie de Cotonou. La tranche 1 de travaux confiés à l’entreprise adjudicataire HNRB concerne le 4ème et le 10ème arrondissement de Cotonou et porte sur 1.425 ml de linéaire de collecteurs, 7.150 de linéaire de voiries à aménager, les bassins versants Y et Pa 3 pour un montant de 17.094.082.367 FCFA, d’une durée contractuelle de 18 mois.

Précisons que l’objectif visé par le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) est d’assurer une évacuation des eaux de la ville. Elle va aussi contribuer à rendre meilleure la qualité de vie des habitants de bon nombre de quartiers défavorisés riverains en raison des aménagements urbains connexes prévus. On attend également que le PAPC réduise le phénomène d’inondation et ses conséquences dans la ville de Cotonou. Rappelons que le Programme est financé par la Banque Mondiale, a un coût global de 264 milliards de francs CFA et sera mis en œuvre sur 4 ans.