Après la rencontre Talon-Yayi: les évêques du Bénin appellent à d’autres initiatives plus élargies

Les travaux de la première session ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin au titre de l’année pastorale 2021-2022, ont pris fin ce mercredi 20 Octobre 2021 par une conférence de presse animée par les évêques du Bénin au Foyer des Marins Stella Maris » situé au quartier Jack à Cotonou. Au cours de leur assise, les évêques ont salué la rencontre du 22 Septembre 2021 entre le président Patrice Talon et Boni Yayi et ont appelé à d’autres rencontres plus élargies.

La situation de crise politique que traverse le Bénin depuis quelques années n’a pas été occultée par les évêques du Bénin lors de leur première session ordinaire de l’année pastorale 2021-2022. Ils ont salué la rencontre entre l’actuel locataire de la Marina et son prédécesseur. Les évêques ont en effet suivi avec attention cette rencontre entre les deux hommes d’Etat et ont souhaité « vivement que cette belle initiative soit le préalable à un dialogue vrai et sincère, ouvert aux autres acteurs politiques en vue des actes concrets ordonnés à la décrispation de la vie sociopolitique de notre pays et à la réconciliation« .

Pour la conférence épiscopale du Bénin, après la rencontre du 22 Septembre entre le président de la République et l’ancien président Boni Yayi, d’autres rencontres plus élargies doivent suivre dans un élan de dialogue franc, ouvert et sincère afin d’ouvrir la voie à la décrispation et à la paix.

Le point fait de la rencontre par Boni Yayi…

Quelques heures après l’audience du 22 Septembre au palais de la République, le président d’honneur du parti « Les Démocrates » a partagé avec ses compatriotes la substance des sujets abordés avec son successeur. « Le Président Talon et moi avons fait le tour d’horizon sur les questions de paix, de sécurité, de démocratie et de développement dans notre pays« , publie-t-il sur sa page Facebook.

A croire l’ancien chef d’Etat, il ne s’agit pas d’une question Talon-Yayi mais la question est plutôt de savoir que faire pour que les béninois savourent la joie, le plaisir et le consensus pour affronter les défis et chocs intérieurs et extérieurs auxquels le pays reste confronté, en particulier lors des consultations électorales ces trois dernières années.

Pour parvenir à cette décrispation, Boni Yayi estime qu’il faut des mesures urgentes à savoir:

Mettre fin à toutes les arrestations politiques et d’opinion pour permettre à tous nos compatriotes réfugiés récemment à l’étranger de rentrer chez eux,

Libérer tous les détenus politiques dont entre autres nos compatriotes Madame la ministre Reckyath Madougou et le Professeur Joël Aïvo candidats recalés à la dernière Présidentielle,

Bien évidemment aussi, le cas de nombreux jeunes en souffrance dans nos prisons ,

Puiser dans l’arsenal institutionnel idoine afin de favoriser le retour sans délai dans la mère Patrie de tous les exilés politiques condamnés ou non,

Institutionnaliser une concertation périodique avec les Anciens Présidents et autres sages de la société civile pour prévenir toute crise susceptible de remettre en cause notre démocratie,

Ouvrir une concertation avec la classe politique en vue de discuter des questions politiques, sources de crispation sociale et d’éviter toutes formes d’exclusion.

Depuis cette rencontre, les béninois ont le regard tourné vers le gouvernement qui devrait poser des actes concrets allant dans le sens de la réconciliation et du dialogue entre les filles et fils du pays.