Après Donald Trump, un nouveau président américain bientôt exclu de Facebook, Twitter et Instagram

Après la publication d’une vidéo où le chef d’Etat brésilien, Jair Bolsonaro, mentionnait de fausses informations associant le vaccin contre le Covid-19 au sida, YouTube a suspendu pendant une semaine la chaîne du président de ce vaste pays d’Amérique du Sud. Et Google, Facebook, Twitter et Instagram suivront bientôt.

Le chef d’Etat brésilien, Jair Bolsonaro, est dans le collimateur des réseaux sociaux. YouTube a supprimé, lundi 25 octobre, une vidéo et suspendu, pour une semaine, les activités de la chaîne du président brésilien. « Nous avons supprimé une vidéo de la chaîne de Jair Bolsonaro – pour violation de nos politiques de désinformation médicale sur le Covid-19 – qui affirme que les vaccins ne réduisent pas le risque de contracter la maladie et qu’ils provoquent d’autres maladies infectieuses », a annoncé YouTube dans un communiqué.

C’est la deuxième fois que le président enfreint les « normes de la communauté » de la plate-forme. Cette fois, il ne pourra pas publier de nouvelles vidéos ou faire des émissions en direct pendant les sept prochains jours, selon les règles de la plate-forme. Le reste de ses vidéos sur la chaîne, où il compte 3,5 millions d’abonnés, est toujours accessible. Le dirigeant d’extrême droite n’a pas réagi au blocage de sa chaîne.

Des sénateurs plaident pour exclure Bolsonaro des réseaux sociaux

Des sénateurs brésiliens ont demandé ce mardi à la Cour suprême et au parquet la suspension «jusqu’à nouvel ordre» des comptes du président Jair Bolsonaro sur Google, Facebook, Twitter et Instagram, après la publication par ce dernier de fausses informations sur le Covid-19. Dans un texte officiel, les sénateurs de la Commission d’enquête parlementaire (CPI) qui se sont penchées depuis six mois sur la gestion de la crise du Covid au Brésil demandent cette suspension après que le président d’extrême droite a notamment associé le vaccin contre le Covid et le sida dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.