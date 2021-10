Algérie: l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia condamné à 10 ans de prison

L’ancien Premier Ministre algérien Ahmed Ouyahia, a été condamné par un tribunal à une peine de 10 ans d’emprisonnement pour des accusations de corruption dans l’affaire d’installation et d’importation de véhicules Sovac.

L’ancien Premier ministre algérien Ahmed Ouyahia, avait été arrêté et condamné à dix ans de prison par le Conseil judiciaire algérien dans l’affaire Sovac, le 21 octobre 2020. Ce dernier était accusé de corruption avec plusieurs autres hauts responsables et homme d’affaires algériens, de corruption. Ils ont fait appel de la décision du Haut Conseil algérien et le verdict est tombé lundi.

La Cour d’appel a confirmé le jugement dans l’affaire dans laquelle l’homme d’affaires algérien Mourad Oulami a également été condamné à 10 ans d’emprisonnement, tandis que son frère Haider a été condamné à cinq ans de prison. Selon le Middle East Monitor, l’ancien ministre de l’énergie d’Aerian, Youcef Yousf, a aussi été condamné à trois ans de prison dans le cadre de la même affaire.

Cette décision, comme toutes les décisions rendues par la cour d’appel, est définitive et exécutoire. Elle intervient quelques jours seulement après que le frère de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, a également été jeté en prison.