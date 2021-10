Alerte à la bombe près du bâtiment des Nations Unies à New York, la police antibombe déployée

Un colis suspect a été découvert devant la Turkish House à New York, près du bâtiment des Nations Unies dans une zone où de nombreux pays ont des ambassades.

La police américaine a découvert un colis suspect devant la Turkish House à New York, près du bâtiment des Nations Unies et a délimité une zone de deux pâtés de maisons autour du bâtiment, situé sur la première avenue à Manhattan. Selon les premières informations, une unité antibombe a été appelée sur les lieux et la zone nettoyée.

Selon un rapport de l’agence RT, Turk Evi (Maison turque) n’a ouvert au public que le mois dernier. Situé dans le quartier d’East Midtown, très chargé d’ambassades, sur la United Nations Plaza, il était en construction depuis quatre ans. Le bâtiment abrite plusieurs installations diplomatiques turques à New York, y compris une mission et un consulat, et accueille également des événements culturels turcs. Il y a aussi un certain nombre de résidences à l’intérieur de la propriété.

Selon les dernières nouvelles préliminaires partagées par la police avec les médias, il y a eu plus de peur que de mal car l’objet a ensuite été signalé comme étant une boîte de fleurs.