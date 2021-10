Afrique subsaharienne – Paludisme: enfin un vaccin recommandé par l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a validé, mercredi 06 octobre 2021, l’utilisation du tout premier vaccin contre le paludisme en Afrique. C’est l’épilogue d’un programme pilote mené, depuis 2019, au Ghana, au Kenya et au Malawi, selon un communiqué de presse disponible sur le portail officiel de l’Organisation.

C’est une découverte révolutionnaire qui va soulager, un tant soit peu, les habitants des zones où le paludisme fait des ravages. Son nom de code, RTS,S/AS01 (RTS,S). Sur instruction de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un vaccin antipaludique est autorisé chez les enfants en Afrique subsaharienne et dans d’autres régions, où la transmission du paludisme à P. falciparum est modérée souvent élevée. La mesure découle des résultats d’un programme pilote en cours au Ghana, au Kenya et au Malawi, regroupant plus de 800 000 enfants depuis 2019.

« C’est un moment historique ! »

Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), avec un sentiment de mission accomplie, manifeste sa satisfaction par rapport à ce résultat historique. « C’est un moment historique. Le vaccin antipaludique tant attendu pour les enfants est une percée pour la science, la santé des enfants et la lutte contre le paludisme », a déclaré Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans le communiqué. Il ajoute : « L’utilisation de ce vaccin, en plus des outils existants pour prévenir le paludisme, pourrait sauver des dizaines de milliers de jeunes vies chaque année. »

Selon la note de l’OMS, le paludisme reste l’une des principales causes de maladies infantiles et de décès en Afrique subsaharienne. Plus de 260 000 enfants africains de moins de cinq ans meurent du paludisme chaque année.

Recommandation de l’OMS pour le vaccin RTS,S

Sur la base des conseils de deux organes consultatifs mondiaux de l’OMS, l’un pour la vaccination et l’autre pour les traitements curatifs, l’Organisation recommande que, dans le contexte d’une lutte antipaludique globale, le vaccin antipaludique RTS,S/AS01 soit utilisé pour la prévention du paludisme à P. falciparum chez les enfants, vivant dans des régions à transmission modérée à élevée, telles que définies par l’OMS.

Le vaccin antipaludique RTS,S/AS01 doit être fourni dans un calendrier de 04 doses chez les enfants, à partir de 05 mois pour la réduction de la maladie et de la charge de morbidité palusteuses.