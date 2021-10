Afghanistan: un chef religieux taliban tué à l’intérieur d’une mosquée dans le sud-est

Un haut responsable des talibans est mort jeudi dans une attaque à la bombe contre une mosquée en Afghanistan, rapporte l’agence Anadolu, citant un responsable. Sept autres personnes ont également été blessées dans l’attaque.

Le porte-parole du ministère afghan de l’Intérieur, Qari Saeed Khosti, a indiqué, jeudi, qu’un chef religieux taliban a été tué au matin de la même journée, dans l’explosion d’une grenade à main dans la région de Deri, dans la province de Khost (sud-est de l’Afghanistan). Dans le même temps, la radio locale Salam Afghanistan a rapporté qu’un individu a été abattu par un tireur embusqué dans le district de Qarghayee de la province de Laghman, à la frontière de la capitale, Kaboul.

Pour le moment, on ne sait pas si ces attaques étaient motivées politiquement ou si elles allaient être assimilées à des actes terroristes de Daech. Zabihullah Mujahid, porte-parole des talibans et vice-ministre par intérim de l’Information et de la Culture, a déclaré dans un communiqué la semaine dernière qu’une cachette des militants affiliés à Daech, située dans le district nord de Kher Khana à Kaboul, avait été démantelée.

Après la chute de Kaboul aux mains des talibans, des affrontements meurtriers entre les deux groupes ont éclaté et ont également vu plusieurs pendaisons publiques de combattants présumés de Daesh/ISIS à Nangarhar. Au moins huit personnes ont été tuées dimanche dans un attentat-suicide revendiqué par Daech dans une mosquée de Kaboul, selon les médias.