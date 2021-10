Afghanistan: plusieurs morts dans l’explosion d’une mosquée chiite dans le nord-est

Au moins 15 personnes ont été tuées et près d’une centaine ont été blessées ce vendredi dans l’explosion d’une mosquée chiite près de la ville afghane de Kunduz dans le nord-est du pays.

15 personnes ont été tuées et 90 autres ont été blessées ce 8 octobre dans une explosion survenue près d’une mosquée chiite de la ville afghane de Kunduz. Selon un responsable sécuritaire, le bilan pourrait évoluer. L’incident s’est produit lors de la prière du vendredi dans un quartier très fréquenté par la communauté musulmane chiite, minoritaire en Afghanistan.

« Plus de 90 patients blessés et plus de 15 corps » ont été reçus dans la clinique MSF de Kunduz, a déclaré à l’AFP un responsable local de l’ONG Médecin sans frontière (MSF), sous couvert d’anonymat. Il a évoqué une évolution prochaine des chiffres. « Nous continuons à recevoir d’autres personnes », a-t-il ajouté.

Cette attaque survient cinq jours après un attentat à la bombe contre une mosquée à Kaboul, la capitale afghane. L’attaque a fait au moins huit morts, selon une source au sein des talibans, contactée par Sputnik. L’attentat a été revendiqué par Daech, responsable de nombreux attentats contre la communauté chiite dans ce pays d’Asie centrale.