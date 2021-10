Afghanistan: les talibans autorisent le porte-à-porte pour la vaccination contre la polio

Les Talibans, nouveaux dirigeants de l’Afghanistan, ont accepté de reprendre la campagne de vaccination contre la polio, affirment lundi les Nations unies. La campagne, une première en trois ans, débutera le 9 novembre.

L’Afghanistan et le Pakistan voisin sont les derniers pays au monde où la polio est endémique, une maladie incurable et hautement infectieuse. La campagne de vaccination, qui commencera le 8 novembre, sera la première depuis plus de trois ans à toucher tous les enfants d’Afghanistan, y compris plus de 3,3 millions d’enfants dans certaines régions du pays qui étaient jusqu’à présent inaccessibles aux campagnes de vaccination. Une deuxième campagne nationale de vaccination contre la polio a également été convenue et sera synchronisée avec la propre campagne de vaccination contre la polio du Pakistan prévue en décembre.

« C’est un pas extrêmement important dans la bonne direction », a déclaré Dapeng Luo, représentant de l’OMS en Afghanistan. « Nous savons que des doses répétées de vaccin antipoliomyélitique oral offrent la meilleure protection, et nous sommes donc heureux de constater qu’une autre campagne est prévue avant la fin de cette année. Un accès durable à tous les enfants est essentiel pour mettre définitivement fin à la polio. Cela doit rester une priorité absolue », a-t-il déclaré.

Avec un seul cas de poliovirus sauvage signalé à ce jour en 2021, l’Afghanistan a une occasion extraordinaire d’éradiquer la polio. Il est crucial de relancer la vaccination contre la polio maintenant pour prévenir toute résurgence significative de la polio dans le pays et atténuer le risque de transmission transfrontalière et internationale.

Cette décision est le résultat d’un dialogue de haut niveau en cours entre les Nations Unies et les dirigeants talibans pour répondre rapidement et de toute urgence aux besoins sanitaires de la population afghane. « C’est non seulement une victoire pour l’Afghanistan, mais aussi pour la région, car cela ouvre une voie réelle vers l’éradication du poliovirus sauvage », a déclaré le Dr Ahmed Al Mandhari, Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale.