Afghanistan: le président russe, Vladimir Poutine, va rencontrer les talibans ce mois-ci à Moscou

Le représentant spécial du président Vladimir Poutine pour l’Afghanistan, Zamir Kabulov, a annoncé, jeudi, que la Russie organisera à Moscou le 20 octobre prochain, une rencontre avec les représentants des talibans aux pourparlers internationaux sur l’Afghanistan.

Alors que le retrait précipité et catastrophique des Etats-Unis et leurs alliés de l’OTAN, de l’Afghanistan, a provoqué la prise de pouvoir par les talibans et une crise socio-économique dans le pays, la Russie entend tenir des pourparlers avec les nouveaux maîtres du pays. Kabulov n’a pas fourni plus de détails sur les pourparlers prévus dans les commentaires portés par les agences de presse russes.

La Russie s’inquiète du potentiel de retombées dans l’ensemble de la région et de la possibilité que des militants islamistes s’infiltrent dans les anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale, que Moscou considère comme son tampon défensif méridional. À la suite de la prise de contrôle des talibans, Moscou a organisé des exercices militaires au Tadjikistan et renforcé son matériel sur sa base militaire dans ce pays.

Poutine a également eu, jeudi, un entretien téléphonique avec le président tadjik, Emomali Rakhmon, au cours duquel les deux dirigeants ont discuté de la situation sécuritaire entourant les derniers développements en Afghanistan, a déclaré la présidence tadjike dans un communiqué.