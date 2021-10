Affaire sextape: 10 mois de prison avec sursis requis contre Karim Benzema

Le parquet a requis ce jeudi, 10 mois de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende contre Karim Benzema, dans l’affaire de sextape qui oppose l’attaquant de Real Madrid et quatre autres hommes au footballeur Mathieu Valbuena.

Depuis mercredi, Karim Benzema et quatre autres hommes sont jugés pour une tentative de chantage à l’encontre de Mathieu Valbuena. L’attaquant du Real Madrid a brillé par son absence à son procès. Ce qui n’a pas empêché ce jeudi, le parquet de réclamer contre Benzema 10 mois de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende. « Il est porteur d’une image, d’une histoire, d’une notoriété, de toutes ces valeurs », a dit le substitut du procureur pour justifier la peine exemplaire.

4 ans de prison ferme et 15.000 euros d’amende sont requis contre Mustapha Zouaoui, considéré comme l’instigateur de cette affaire. Pour celui qui « sans lui, la vidéo n’existe pas, Axel Angot, 18 mois de prison ferme et 15.000 euros d’amende. Au vu de son casier judiciaire vierge, le ministère public réclame 18 mois de prison avec sursis et 5.000 euros d’amende pour Houass. Pour sa part, Karim Zenati écope d’une réquisition de deux ans d’emprisonnement.

L’avocat de Mathieu Valbuena réclame 150.000 euros de dommage et intérêts pour un préjudice qu’il estime « sidéral ». « Ca l’a tué sportivement, familialement, ça l’a tué dans l’esprit de beaucoup de gens », plaide Me Iweins citée par Bfmtv. Il rappelle que la pré-sélection de Mathieu Valbuena en équipe de France pour participer à l’Euro 2016 était « acquise » avant cette affaire. « Du jour au lendemain, à cause de cette affaire, il a tout perdu. »