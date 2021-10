Affaire 145 kg de cocaïne: le Bénin demande l’extradition du suspect français arrêté au Maroc

Cité dans l’affaire 145 kg de cocaïne au Bénin, un suspect de nationalité française a été arrêté au Maroc en exécution au mandat d’arrêt international décerné contre lui. Les autorités béninoises ont formulé une demande d’extradition du mis en cause, apprend-t-on.

Le Bénin demande l’extradition du citoyen français cité dans l’affaire 145 kg de cocaïne et arrêté au Maroc. Selon les informations de Frissons radio, la demande a été préparée ce mardi 12 octobre 2021 par le Garde des Sceaux, Ministre de la justice et de la législation et le Ministre des affaires étrangères.

Sous le coup d’un mandat d’arrêt international, un français, suspecté dans cette affaire de trafic de cocaïne au Bénin, a été arrêté au Maroc. Selon les informations de BENIN WEB TV, l’opération a été menée par les éléments de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) du Maroc. Le mis en cause serait l’importateur des 20 conteneurs de sucres dont l’un contenait de la cocaïne.

Dans cette affaire, plusieurs autres personnes ont été interpellées et déposées en prison au Bénin. Dans le lot, on retrouve le patron de la société Sonimex, Séraphin Yéto. Ce dernier séjourne toujours au CNHU suite à son malaise survenu dans les locaux de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), le 15 juillet dernier. Il faut noter que le dossier a été renvoyé en instruction.