WhatsApp: ces smartphones ne seront plus compatibles avec l’application de messagerie, dès novembre

À partir du 1er novembre prochain, une quarantaine de smartphones, fonctionnant sur d’anciennes versions d’iOS et d’Android, ne pourront plus accéder à WhatsApp correctement. L’application de messagerie instantanée a décidé d’abandonner le support de certaines versions et conseille à ses utilisateurs d’en installer de plus récentes pour continuer à bénéficier de ses services normalement.

WhatsApp va abandonner le support d’anciennes versions d’Android et iOS. Conséquence : l’application de messagerie ne fonctionnera plus correctement avec certains smartphones présents sur le marché. Pour pallier ce problème, WhatsApp recommande aux utilisateurs, possédant l’un de ces appareils, d’effectuer une mise à jour de leur téléphone, rapporte le média spécialisé Phonandroid.

À lire aussi : WhatsApp: une nouvelle fonctionnalité annoncée pour le service de messagerie

Une quarantaine de smartphone concernée

Ainsi, à compter du 1er novembre 2021, WhatsApp ne fonctionnera plus correctement sur les smartphones qui ont des versions antérieures à Android 4.1, iOS 10, mais aussi KaiOS 2.5.1. Cela veut dire que certaines fonctionnalités ne seront plus accessibles pour les utilisateurs ayant un appareil avec ces différents systèmes.

À lire aussi : Irlande – Protection des données: WhatsApp sanctionné d’une amende record

Au total, une quarantaine de smartphones sont susceptibles d’être concernés. Voici la liste dressée par l’application de messagerie : Alcatel One Touch Evo 7 ; Archos 53 Platinum ; HTC Desire 500 ; Caterpillar Cat B15 ; Wiko Cink Five, Wiko Darknight ; Lenovo A820 ; UMi X2, Faea F1 ; THL W8 ; iPhone SE, 6s, 6s Plus ; Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, Ascend D2 ; LG Lucid 2, Optimus F7, F5, L3 II Dual, L5, L5 II, L5 Dual, L3 II, L7, L7 II Dual, L7 II, F6, Enact, L4 II Dual, F3, L4 II, L2 II, Nitro HD and 4X HD, F3Q ; Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2 ; Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S ; ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Memo.