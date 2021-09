WhatsApp: accéder désormais au service Web, sans vous connecter à votre téléphone

Ce mercredi 22 septembre, WhatsApp a commencé à tester auprès de ses utilisateurs une fonction longtemps attendue. Celle qui permet d’accéder à son service depuis l’app Mac/PC ou depuis un navigateur web sans être dépendant de la présence de son smartphone.

Le programme bêta de WhatsApp a finalement atteint un large déploiement sur iOS et permet désormais à tous les utilisateurs de la dernière version de WhatsApp d’accéder à l’option multi-appareils. La nouvelle fonctionnalité prend en charge l’utilisation d’un compte WhatsApp sur un maximum de quatre appareils, y compris un ordinateur macOS/Windows, un portail Facebook ou un appareil exécutant une session WhatsApp Web. Malheureusement, vous ne pouvez toujours pas lier un téléphone secondaire à votre compte principal.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’utiliser WhatsApp sur ces appareils liés même lorsque le téléphone principal n’avait pas de connexion internet active. Toutefois, si l’appareil principal n’a pas été connecté pendant plus de 14 jours, les appareils liés seront automatiquement déconnectés. La version bêta multi-appareils est disponible pour les utilisateurs de la version bêta de WhatsApp et de l’application WhatsApp Business utilisant la dernière version bêta de WhatsApp sur Android et iPhone et pour les utilisateurs de l’application WhatsApp et WhatsApp Business dans des pays limités. La version bêta multi-appareils sera déployée dans le monde entier, a déclaré WhatsApp dans un post.

Capture de l’interface version bêta multi-appareils sur Windows

Capture d’écran d’un portable dans le processus de connexion à la version multi-appareils de WhatsApp

Les utilisateurs ne pourront pas non plus appeler une personne utilisant une très ancienne version de WhatsApp sur leur téléphone directement depuis un appareil lié. Les appels depuis le portail ou WhatsApp Desktop vers des appareils liés qui ne sont pas inscrits dans la version bêta multi-appareils ne sont pas non plus pris en charge. Par ailleurs, les autres comptes WhatsApp sur le portail ne fonctionneront pas, à moins que ces comptes n’aient également rejoint la bêta multi-appareils. Les utilisateurs de WhatsApp Business ne peuvent pas modifier le nom ou les étiquettes de leur entreprise à partir de WhatsApp Web ou Desktop.