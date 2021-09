Vitamine B12: son importance pour se maintenir en bonne santé

La vitamine B12 est l’une des vitamines B qui est essentielle pour maintenir un corps sain. Autrement connue sous le nom de cobalamine, la vitamine 12B est nécessaire aux processus de conversion des glucides, des graisses et des protéines des aliments en énergie. Le 12B aide également, plus important encore, à maintenir les globules rouges en bonne santé et donc à prévenir les maladies cardiaques.

Rôle de la vitamine 12 B

La fonction la plus importante de 12 b est de former des globules rouges sains. Cependant, toutes les cellules ont besoin de 12 b pour rester en bonne santé. Ce sont les globules blancs, entre autres, qui ont besoin de 12 b pour assurer le bon fonctionnement du système immunitaire. Toutes les cellules nerveuses du corps ont également besoin de 12 b pour former leur couche graisseuse protectrice. C’est essentiel pour tous les nerfs, mais c’est particulièrement le cas pour ceux du cerveau.

La quantité nécessaire de 12 b pour le corps

Il est intéressant de noter que la quantité de 12 b, dont le corps a besoin, est relativement faible, mais qu’elle est nécessaire régulièrement. Cependant, 12 b à lui seul ne suffit pas, car le corps ne peut pas l’absorber facilement. Pour aider le corps à absorber le 12b, l’estomac produit un facteur intrinsèque qui permet d’absorber plus de 12b. Le 12 b ne se trouve que dans les aliments d’origine animale, tels que le foie, les œufs, le poisson et la viande, mais la plupart des gens en consomment bien plus que la quantité quotidienne recommandée de 12 b.

Si le corps n’a pas assez de 12 b, l’anémie est le symptôme le plus évident. Évidemment, cela est dû au fait qu’il n’y a pas assez de 12 b pour fabriquer des globules rouges sains. Le corps a tendance à produire moins de facteur intrinsèque une fois qu’une personne atteint 50 ans, ce qui entraînera l’absorption de moins de 12 b et des suppléments de 12 b peuvent être nécessaires. Les enfants sont également à risque d’anémie parce qu’ils peuvent ne pas manger les aliments qui contiennent 12 b. Les femmes enceintes ont besoin de plus de 12b car le bébé absorbe 12b pendant la grossesse pour bien grandir.