[Vidéo] Virginie (L’amour est dans le pré) bientôt mariée à Thomas : les détails de leur cérémonie particuli

Virginie (L’amour est dans le pré) bientôt mariée à Thomas : les détails de leur cérémonie particulière

Après avoir suivi la suite des aventures de delphine ou le speed dating de Sébastien dans l’amour est dans le pré 2021 les téléspectateurs de m6 ont découvert un épisode inédit de l’amour vue du prêt l’occasion de prendre des nouvelles de virginie de la saison 9 2014 et son cher et tendre thomas et elle avait une belle révélation à faire [Musique] la productrice de champagne est une femme comblée à la suite de son histoire d’amour ratée avec son ex prétendant mathieu 8 un certain maxime virginie a rencontré thomas [Musique] l’ancien gendarme a tout quitté pour venir s’installer dans l’aisne avec l’agricultrice avec laquelle il a 12 ans de différence dernier [Musique] et depuis ils ne se quittent plus [Musique] il ya deux ans virginie a donné naissance à leur premier enfant une petite fille prénommée lucile avec sa fille emilie qui vient compléter la tribu l’agricultrice de 39 ans peut se targuer d’avoir une belle famille recomposée ou amoureux thomas et virginie ont annoncé en septembre 2019 qu’ils s’étaient pacsés et le 13 septembre si elle si leur mariage que les tourtereaux ont annoncé dans l’amour vue du crest les téléspectateurs ont pu découvrir qu’ils avaient reçu leur faire part et que l’union aurait lieu en février 2022 aumale libre si estelle qui a des idées elle m’a dit qu’on se marie [Musique] j’ai répondu ah d’accord ok [Musique] a lancé le charmant brun peut-être 2 s’il était loin d’être contre cette idée il semble regretter un petit détail [Musique] je n’ai pas fait la demande traditionnelle [Musique] on fait vraiment les choses à paris at il a déclaré virginie a ensuite expliqué que cela faisait cinq belles années qu’il filait le parfait amour et qu’il fallait marquer le coup on sera tranquille juste entre nous [Musique] parce que les gros mariage ce nest pas que je n’aime pas les voisins mais quand on est beaucoup trop on ne profite pas assez de nos invités [Musique] ce sera le plus beau jour de notre vie mais en même temps chaque jour et merveilleux ensemble at elle conclu nous adressons toutes nos félicitations aux futurs mariés [Musique] .