[Vidéo] VIDEO Florence Foresti : ses confidences sur la star internationale qui aurait pu l' »embarquer »

– FAITES UN DON SI VOUS AIMEZ CETTE VIDEO : Paypal & Payoneer : bkcnnk1a@gmail.com

VIDEO Florence Foresti : ses confidences sur la star internationale qui aurait pu l' »embarquer »

C’est un souvenir inoubliable pour Florence Foresti. Lors de la cérémonie des César,en 2009, la célèbre humoriste faisait le buzz en draguant ouvertement Sean Penn. ,

[Musique] c’est un souvenir inoubliable pour florence foresti lors de la cérémonie des césar en 2009 la célèbre humoriste faisait le buzz en draguant ouvertement ses antennes vêtue d’une petite robe blanche mettant en avant sa silhouette parfaite la comédienne de 47 ans avait tout fait pour charmer l’acteur américain qui a fini par rejoindre sur scène pour l’embrasser un moment de télé devenu marquant et sur lequel est revenu lac trait sur le plateau de c à vous invité ce lundi 13 septembre dans l’émission de france 5 florence foresti a évoqué ses engagements féministes auprès de l’association romaine ses fans shield sonné dont elle est la marraine cette institution vient en aide aux femmes victimes de violence afin de récolter des fonds la star a ainsi lancé une grande tombola solidaire de nombreux artistes ont fait don d’objets que le grand public peut tenter de gagner sur la plateforme karma d’orgue pour l’occasion florence foresti a aussi fait un dock très spécial la robe blanche qu’elle portait lors de sa rencontre avec ses antennes un souvenir qu’elle a cédé pour la bonne cause et qu’elle n’a jamais lavés elle a un peu d’adr de céans peine c’est en peine la saisie donc elle a une valeur quand même et c’est une robe de delphine manivet qui est sublime at elle expliqué anne elisabeth lemoine l’humoriste a également assuré que l’acteur américain avait laissé sur sa robe sa lumière son talent son aura alors que l’animatrice a déclaré que le comédien aurait pu embarquer cette robe florence foresti a fait une surprenante confession il aurait pu embarquer la dame dans la robe at elle assuré avec humour en avouant que malheureusement c’est en peine n’avait pas du tout songer à repartir avec elle aux états unis une séquence très drôle à découvrir dans notre player vidéo [Musique] .