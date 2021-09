[Vidéo] Victoria sacrée « Femme suédoise de l’année », 20 ans @près sa mère

-Merci d’avoir regardé la vidéo

-Aide-moi à aimer + suivre cette chaîne + partager cette vidéo

-Merci beaucoup

La princesse victoria de suède a reçu des mains de sa tante la princesse christina le prix de la femme suédoise de l’année 2021 ce jeudi à stockholm elle est la femme suédoise de l’année 2021 la princesse héritière victoria de suède s’est vu remettre la distinction ce jeudi 9 septembre 2021 nous avons décerné cette distinction à tous les ans par s une association internationale pour les suédophones vivant ou ayant à l’etranger et qui avec 6000 membres dans le monde et la plus grande organisation à but non lucratif de promotion de la suède en dehors du royaume celle ci récompense tous les ans depuis 1989 une suédoise qui a travaillé pour le pays dans le monde de diverses manières comme le rapport le palais la fille aînée du roi carl xvi gustaf qui était en lice avec quatre autres femmes est sortie gagnante du vote final par ce prix sw la souhaite être le fait que la princesse victoria représente tout ce à quoi l’association s’identifie une suède et moderne avec l’ouverture de l’inclusi sur la réflexion environnementale et la sollicitude victoria a reçu ce prix vingt ans après sa mère pour cette cérémonie qui se déroulait au 1011 garden un musée d’art des jardins de sculptures situé sur l’île de l’ied à bod dans la banlieue de stockholm la maman de la princesse estelle et du prince oscar était très élégante dans une robe blanche et or de la marque suédoise valérie ravi de l’honneur qu’on lui elle était d’autant plus heureuse que ce prix lui soit remis par l ‘une de ses tantes la princesse christina de suède plus jeune des quatre grandes soeurs de son père est présidente d’honneur de sw à ce juste vingt ans après que sa propre mère la reine silvia n’ai reçu cette même récompense [Musique] .