[Vidéo] Vanessa Paradis : ce pl@n mis en oeuvre pour conquérir Johnny Depp

Le 9 septembre 2021 sortira le livre vanessa paradis divin artistes du biographe christian eudeline l’auteur raconte notamment le stratagème mis en oeuvre pour l’actrice pour conquérir le coeur de johnny da une histoire digne d’un film hollywoodien si vanessa paradis et johnny depp ont vécu 14 belles années ensemble leur relation n’est ce pas nés en un instant il a fallu pour l’actrice française faire preuve de nombreux efforts afin de conquérir le coeur de l’américain entre eux tout a commencé en 1994 vanessa paradis est à l’époque en couple avec lenny kravitz voguant entre les états-unis et la france elle est à los angeles quand elle rencontre pour la toute première fois johnny depp l’actrice est en boîte de nuit avec lenny kravitz plus précisément au viper room club détenu par johnny depp là dans cette ambiance tamisée elle tombe amoureuse du futur père de ses enfants jack et lily rose depuis l’ex acteur de la série 21 jump street était devenu un fantasme pour la jeune française sa copine clotilde courau ne sais c’est d’ailleurs de la titiller sur le sujet en privé ou en public écrit le biographe christian eudeline dans son ouvrage vanessa paradis divin artistes dont nos confrères de femme actuelle en dévoiler les bonnes feuilles trois ans plus tard johnny depp et vanessa paradis ne se sont pas croisés pourtant la chanteuse a toujours le beau brun dans son esprit le 27 juin 1997 elle se fait inviter à l’anniversaire de françois-marie banier écrivain photographe après avoir eu vent que l’acteur américain il serait vanessa ci fait invité parce qu’elle rêve de rencontrer johnny depp mais elle découvre une fois sur place que ce dernier n’est pas venu mais alors que roman polanski engagé l’acteur pour son film la neuvième porte dont le tournage se déroule à paris vanessa paradis entrevoit un espoir d’enfants le conquérir vanessa paradis sort le grand jeu elle se fait alors invité à une fête organisée à l’hôtel costes à paris à laquelle johnny depp sera présent l’ actrice soigner sa tenue et le sang elle va faire mouche et a rencontré l’acteur avant qu’il ne s’envole pour los angeles vanessa c’est qu’elle peut faire sensation avec sa nouvelle coupe de cheveux et surtout sa robe ouverte dans le dos une robe qui a joué dans ce coup de foudre depuis des années plus tard johnny depp se remémorait ce fameux dos nu j’ai vu son dos à 20 mètres de moi j’étais hypnotisé par ce dos quand ce dos est retourné j’ ai vu son visage elle est venue directement sur moi elle m’a dit bonsoir et j’ai su que c’était la femme de ma vie avait été chargée dans les colonnes de paris match [Musique] .