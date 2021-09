[Vidéo] Vaimalama Chaves agressée par une « quinzaine de jeunes gars » : choquée, elle raconte

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Vaimalama Chaves agressée par une « quinzaine de jeunes gars » : choquée, elle raconte

Le 25 septembre 2021 value malama chavez est apparu les larmes aux yeux sur instagram [Musique] chère femme aujourd’hui je suis en colère je suis en colère parce que ge a été agressée samedi j’ai été attaqué par une bande de moins de 18 ans donc pas condamnable mais ce nid pas normal pourquoi nous taire nous taire je suis déçu de ne pas savoir quoi faire [Musique] pour commencer ils m’ont jeté des cailloux dessus pour rigoler quand j’ai confronté celui qui l’a fait ils se sont regroupés autour de moi [Musique] une quinzaine de jeunes gars qui n’ont qu’une valeur dont les parents semblent dépassées dont les valeurs sont inexistantes une quinzaine de gares qui j’aurai refait le portrait si je savais comment faire [Musique] après avoir une courte vidéo où l’on aperçoit les hommes pylône de piéger celle qui a fait la préface qui guident sexuellement l’orgasme et préjugés révèle avoir été reçu avec beaucoup d’arrogance par les policiers qui une heure après son agression n’était toujours pas sur place ça va elle n’a pas reçu que des cailloux aurait déclaré concernant son agression la candidate de danse avec les stars 2 milles vingt-et-une ajoutent ils ont essayé de voler mon téléphone ils se sont amusés à même de jeter davantage quand je partais ils m’ont entouré j’ai essayé d’appeler le 17 [Musique] je dis non prom attisée par cette mauvaise expérience la chanteuse de 26 ans a annoncé avoir porté plainte la polynésie m’a appris la douceur et la gentillesse mais ici tout mais à qui n’ont pas leur place à paris le reste n existe pas la tolérance non plus confie-t-elle [Musique] le lendemain matin les yeux amples et elle espère que son agression sera prise en charge à la mesure de sa gravité indique je veux pas que quelqu’un d’autre est à vivre ça [Musique] où .