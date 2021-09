[Vidéo] Une ancienne rivale de Nolwenn Leroy dévoile le p@ctole remporté grâce à la Star Academy

-Merci d’avoir regardé la vidéo

Interviewé le 9 septembre 2021 dans le documentaire la nouvelle vie des stars de la télé réalité anne laure sibon a révélé quelle somme d’argent elle empoché grâce à la star academy lorsque kane janvier 2002 le château de dammarie-lès-lys ferme ses portes pour la première fois les élèves de la première promo découvre alors l’incroyable notoriété apprise par le programme jennifer commence alors sa fabuleuse carrière mais dès la rentrée suivante des nouveaux élèves pour l’heure tous veulent en découvrir et devenir la nouvelle star de l’émission présentée par nikos aliagas cette année là c’est une jeune brune lieu de bretagne qui va tout rafler nolwenn leroy remporte la deuxième édition de la star academy grâce à sa voix puissante et son timbre mélodieux mais comme lors de la première année de nombreuses personnalités se sont encore révélées entre les murs du château de seine-et-marne parmi elles anne laure une jeune fille au caractère bien trempé aux multiples talents souvent dans le pelo ton de tête cette passionnée doit finalement laissé sa grande copine nolwenn s’envoler vers la victoire aux côtés d’emma daumas aujourd’hui anne laure sibon 16 quelque peu éloigné du milieu artistique mais la jeune femme a su faire fructifier l’argent gagné grâce à la star academy interviewait le 9 septembre 2021 dans le documentaire la nouvelle vie des stars de la télé-réalité est diffusée sur tf6 anne laure sibon vail le salaire que touche et les candidats de l’émission on était payé 3000 euros par semaine dans le château on avait une petite prime je crois de 1000 euros pour les primes et après en tournée c’était 450 euros par soir ça m’a permis de vivre sur mes gains pendant cinq ans donc ça devrait presque la moitié d’un million raconte-t-elle en investissant dans l’immobilier anne laure a su faire fructifier son capital après avoir haché hb son premier appartement elle achète plusieurs appartements qu’elle rencontré en location de quoi même payer l’impôt sur la fortune il ya un elle a également ouvert avec son épouse une académie destinée aux sportifs où elle donne des cours de tennis en parallèle l’ancien acolyte de nolwenn leroy donne également des cours de musique et anime des événements d’entreprise non [Musique] .