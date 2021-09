[Vidéo] « Un vioque un peu fatigué » : Frédéric Beigbeder ironise sur sa vie de « père de famille provincial »

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Si vous souhaitez plus de nouvelles, abonnez-vous à la chaîne !

CLIQUEZ ICI POUR INSCRIRE : https://goo.gl/aNWbA4

« Un vioque un peu fatigué » : Frédéric Beigbeder ironise sur sa vie de « père de famille provincial »

Les 23 et 24 septembre 2021 frédéric beigbeder inaugurera son premier seul en scène au bataclan avec un dj set littéraire pour le moins originale un spectacle durant lequel il lire des extraits de ses textes sur des sons signé dj pone comme il l’a annoncé dans les pages du magazine voici du 17 septembre l’écrivain de 55 ans évoque sa vie de père de famille provinciale dans le sud ouest avec son épouse lara micheli et leurs deux enfants ona et leonard 6 et 4 ans je suis réveillé très tôt par mes deux enfants je les emmène à l’école ensuite j’essaie d’écrire j’ai tenté de faire un potager messi est-il un échec je ne suis pas prêt pour la collection au logis et le survivalisme avoue-t-il avec ironie à la question de savoir quel type de papa il est l’auteur reconnaît ne pas être un adepte des figurines en plastique en revanche les jeux de mémoire en sa faveur puisqu’ils permettent de savoir où on en est par rapport à al zaïm heures celui qui a une grande fille de 22 ans prénommée chloé née d e sa relation avec l’actrice et romancière delphine valait ajoute alors sinon j’adore me baigner avec eux et je viens d’apprendre à jouer aux échecs à ma fille yonah elles adorent ça je pense qu’elle va me mettre échec et mat assez vite une future elizabeth arden de la série netflix le jeu de la dame en puissance je ne me pose plus la question de son côté son épouse lara micheli se consacre à sa passion pour la photo elle qui expose ses clichés à paris ou encore genève d’ ailleurs l’ex parisien frédéric beigbeder regagne la capitale une fois par mois j’avais oublié la beauté de cette ville les parisiens oublie à quel point se promenait le long de la seine est une merveille cela fait maintenant sept ans que frédéric beigbeder et laramy sli sont mariés une union qui devrait presque oublier son roman autobiographique l’amour dure trois ans sorti en 1997 j’étais obsédé par l’usure du désir là je ne me pose plus la question donc qu’elle n’en est plus un problème explique l’ex de laura smet je pense aussi tout simplement que j’ai vieilli pour qu’un couple dure avec un bloc un peu fatigué de la séduction là on est bien merci du conseil plus .