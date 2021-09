[Vidéo] TPMP : « J’ai besoin d’oseille » Cyril Hanouna grille Matthieu Delormeau en révélant une conversation

TPMP : « J’ai besoin d’oseille » Cyril Hanouna grille Matthieu Delormeau en révélant une conversation téléphonique…

[Musique] ce lundi 20 septembre cyril hanouna balancer du lourd sûreté pmp il dénonce un de ses chroniques en effet leurs discussions ne sera pas privée vous allez être traités plus de dix ans que tpm paix nous en fait voir de toutes les couleurs c’est simple il y a toujours des rebondissements des altercations avec les invités ou entre les chroniqueurs sur ne s’ennuie jamais c’est pour ces raisons que le public est fan l’émission est inévitable pour ceux qui souhaitent suivre l’actualité médiatique cela marche tellement bien que cyril hanouna lance balances sur des sujets de société on peut dire que cyril hanouna ne chôme pas et sait parfaitement se d’ailleurs depuis septembre une nouvelle rubrique a fait son apparition tpm peut appeler les flingueurs du paf personnalité avec beaucoup de caractère en fera partie comme fabrice di vizio janua et eric naulleau tpm pays fera aussi son entrée dans la vie politique la prochaine élection de 2022 es t une occasion en ou pour déclencher des débats et des classes dans tout genre chaque candidat à la présidentielle sera invitée sur le plateau de thé pmp une première son objectif sera de rendre l’information accessible à toutes les cibles notamment les plus jeunes en somme des pmp est pour le moment le rendez-vous quotidien d’un grand nombre de téléspectateurs et cela risque de rester encore longtemps mais son succès il le doit aussi et surtout à son équipe de chroniqueurs parfaitement sélectionnés et cyril hanouna n’hésite pas à afficher ses collègues dès que l’envié lui en prend alors de qui s’agit-il cette fois ci chacun sa personnalité dans l’émission de tpm p les chroniqueurs viennent d’horizons différents ce qui fait un joyeux mélange de genres chacun son style et ses idées et ils sont là pour les revendiquer ce lundi 20 septembre le dernier week-end fut plutôt chamboulé suite à la disparition de rené malleville tout le groupe de tpm paix lui a témoigné un message touchant av ec le coeur en direct ainsi l’émotion était très forte pour tout le monde mais surtout cyril hanouna pour remonter un peu le moral des troupes l’animateur a plus d’un tour dans son sac il n’a pas hésité à balancer une anecdote sur l’un de ses petits camarades de ces 8es la cible est un chroniqueur au caractère bien trempé point d’exclamation matthieu delormeau cela fait des années que le spécialiste des téléréalités mat des polémiques en tous genres sur le plateau de thé pmp récemment il avait un avis tranché sur la présence de bilal assadi dans danse avec les stars il trouve que celui-ci ne représente pas du tout les gays et trop caricatural cela lui aura valu des menaces de mort de plus il n’a pas été plus du côté de la même dette montante et qui a vu son fil .