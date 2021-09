[Vidéo] TOUT POUR PLAIRE sur Chérie 25 Bande Annonce VF (Comédie, 2005) Judith Godrèche, Mathilde Seigner

TOUT POUR PLAIRE Bande Annonce VF (extraits), film en français à la télé sur Chérie 25 le 17 septembre.

TOUT POUR PLAIRE Remorque VF

[Musique] moi ça fait 20 ans que je prends le métro j’ai jamais rencontré des personnages pour voir des années j’étais persuadé que l’homme de ma vie m’attend dans chaque wagon alors à chaque station je regarde les hommes montés et alors borriello j ‘ai acheté une voiture et vous c’est que moi ça dépend du contexte de la fatigue les enfants votre journée mon amour moi j’ai pu faire un moyen pour marié jamais ma lentille frontale normalement cette année je dégage du bénéfice tessa day âge mon chéri dégage tu canapés avec un homme marié qui font jamais sans forme jamais se sont mariés pour moi alors moi je veux dire ce que je sens ce n’est pas renflouer votre compte en fin de semaine je bloque tout cette obsession pas devoir me gâcher mon plaisir à chaque fois qu’on fait un truc un peu à peu exotique un peu exaltant spécial secret huit ans de mariage suis plus exotique le savent mais c’est quoi cette psychologie à deux balles j’ai besoin d’abord qu’est pas d’abc qui jardine je vais vous et sc ulptures déshabille vous la semaine dernière c’était dans un hôtel sublim série avec ta maîtresse non je plaisante je tu que je suis inscrit à un concours de blagues spirit [Musique] je ne suis rien et mais normal je nage dans le bonheur n’est pas un homme qui même sur la planète en peluche interdites bancaires [Applaudissements] [Musique] .