[Vidéo] « The Voice All Stars » : L’art délicat de ne pas se retourner sur un candidat aux auditions à l’a

,#Florent pagny,#Mika,#TF1,#The voice kids,#Zazie,#Télévision,#The Voice

« The Voice All Stars » : L’art délicat de ne pas se retourner sur un candidat aux auditions à l’a C’est mathématique et l’équation de The Voice All Stars est implacable. Convier une cinquantaine d .