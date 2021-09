[Vidéo] Testament de Johnny Hallyday : Nathalie Baye voulait rester à distance…

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Testament de Johnny Hallyday : Nathalie Baye voulait rester à distance…

En couverture du magazine télé obs pour sa nouvelle série création originale de canal+ baptisé knox nathalie baye revenu sur son interprétation en explique à la recherche de sa fille dans les bas-fonds parisien killer aux frontières du réel le show promet un spectacle frissonnant la comédienne récemment vu au cinéma dans les gardiennes n’a pas seulement parlé de son métier elle n’a pu éviter l’incontournable question sur son ex mari et père de sa vie unique laura smet johnny hallyday je vous arrête tout de suite [Musique] vous savez bien que j’ai toujours entretenu une grande distance avec ses sujets, vous n’imaginez pas le nombre de sollicitations que j’ai reçu depuis hier les non chrétiens ont été réalisés le mois dernier au lendemain de l’annonce sur les querelles autour de l’héritage précis dès l’aube note de la rédaction pour m’exprimer je n’avais aucune envie de le faire confiait alors nathalie baye [Musique] cependant l’ampleur prise par la sphère du testament qui déshérite les deux aînés de johnny hallyday laura et david a donner la comédienne à réagir et son opinion sa fille se retrouve en face à une situation médiatique sans précédent est alerté par ce qu’elle décrit comme des mensonges et attaque circulant dans la presse et les réseaux sociaux elle a donc choisi de publier un communiqué dans les colonnes du figaro peu après l’apparition remarquée de laura smet aux césar elle a ainsi pris parti dans la guerre de clans qui s’oppose la veuve du taulier laeticia hallyday les siens d’une part la grande majorité des proches de david et laura de l’aude j’apporte toute ma force et mon amour à david et laura je connais johnny nous nous sommes aimés notre complicité affection a été présente jusqu’à là bas [Musique] johnny aimait ses enfants aînés david et laura ainsi que jade et joy malheureusement les aînés étaient les bêtes noires de leur belle mère [Musique] – il y avait l’apparence des photos familiales à l’appui mais la réalité était beaucoup moins gracieusement jaunies lâchait prix seule la musique et la scène le faisait tenir c’était un homme épuisé très seul malgré le monde autour de lui il dégageait depuis longtemps beaucoup de tristesse toute la famille boudou et cités sur le testament jusqu’aux frères que johnny ne supportait pas tandis que david et laura artistes eux mêmes se voient refuser ne serait ce que le droit d’écouter le projet d’albums posthumes de leur père [Musique] .