[Vidéo] Teddy Riner, Estelle Mossely et Tony Yoka… Tous élégants à l’Élysée avec Emmanuel Macron

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Si vous souhaitez plus de nouvelles, abonnez-vous à la chaîne !

CLIQUEZ ICI POUR INSCRIRE : https://goo.gl/aNWbA4

Teddy Riner, Estelle Mossely et Tony Yoka… Tous élégants à l’Élysée avec Emmanuel Macron

La france est une grande nation de sports affirme teddy riner cette grande nation à honorer ses médaillés olympiques ce lundi 13 septembre 2021 le judoka compter parmi les athlètes conviés à une cérémonie de remise d’insignes par le président emmanuel macron ci est ch’ti à l’elysée dans le viiie arrondissement quoi eu lieu l’événement le président de la république emmanuel macron a reçu et honorer les athlètes médaillés lors des jeux olympiques et des jeux paralympiques de tokyo teddy riner qui en avait remporté deux dans la capitale japonaise le bronze obtenu en individuel et l’or en équipes mixtes ce est présenté avec sa mère une soirée inoubliable avec les équipes de france olympique et paralympique reçu à l’elysée par monsieur le président de la république @ emmanuel macron heureux d’avoir partagé ce moment avec hashtag genoux l’équipe à titre personnel je suis touché et honoré d’être élevé au grade d’officier de la légion d’honneur grâce à notre médaille d’or par équipes mixtes un e fierté immense merci a CV teddy riner sur instagram [Musique] .